Ренат Кузьмин: Памятка для желающих напасть на народного депутата Украины

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин отреагировал на то, как сегодня очередные ряженые псевдопатриоты напали на оппозиционного депутата — члена фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина. Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

Кузьмин написал, "для них и для всех желающих повторить подобную выходку публикую краткую памятку. Чтоб было понятнее, на рідній мові. Итак, Уголовный Кодекс Украины:

ч. 2 ст. 346. Умисне заподіяння народному депутату України середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю — караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

ч. 1 ст. 344. Незаконний вплив у будь-якій формі на народного депутата України з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень — карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на сірок до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

ст. 112. Посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю, — карається позбавленням воді на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

ч. 1 ст. 161. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками політичних, переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками — караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певного діяльністю на строк до трьох років або без такого.

ч. 1 ст. 296. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливого зухвалістю чи винятковим цинізмом, — карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на сірок до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

ч. 2 ст.122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, вчинене з метою залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій або з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, — караються позбавленням волі від трьох до п'яти років".

"Читайте, изучайте, анализируйте и готовьтесь в тюрьму. Вместе с заказчиками и организаторами. Там ваше место", - уточнил парламентарий.

Также депутат напомнил, что "закон даёт право любому гражданину, в т.ч. народному депутату, применить оружие для самозащиты при нападении двух и более лиц, при нападении вооружённого лица, а также при противоправном проникновении в жилище. В таких случаях причинение смерти нападавшему является правомерным. Ещё раз: для того, чтобы законно лишить жизни напавшего преступника, тот должен быть вооружён, напавших должно быть двое и более, кто-то из них противоправно проникает в жилище".

"Желаю всем терпения и стойкости. А Олегу Волошину ещё и скорейшего выздоровления!" - резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня под стенами Верховной Рады Украины было совершено нападение на народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина. Народного избранника несколько раз ударили и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог глаза.

Предполагается, что к нападению на Олега Волошина могут быть причастны представители партии "Европейская солидарность".