Ремонт дороги может оставить Старые Петровцы без воды, - община села обратилась к президенту

Владимир Зеленский Офис президента

Пять тысяч жителей села Старые Петровцы Киевской области могут остаться без воды в результате дорожно-строительных работ. Община села неоднократно обращалась к чиновникам и учреждениям разного уровня, но это не дало результата. Поэтому старопетровцы призвали вмешаться в ситуацию Президента Украины

Депутаты Старопетровского сельского совета единодушно поддержали решение сельского головы Ростислава Еремы обратиться к Президенту Украины по поводу критического состояния водопровода и угрозы его уничтожения из-за асфальтных работ, которые ведутся рядом.

"Нынешнее асфальтирование центральной улицы села Старые Петровцы лишено всякого здравого смысла. Но чиновники, чтобы угодить Вам и вовремя завершить дорогу государственного значения, готовы пойти на то, чтобы фактически оставить все село без воды. Однако любой специалист подтвердит, что рационально и правильно сначала отремонтировать водопровод, а уже потом строить по нему дорогу", – говорится в обращении председателя Старопетровского сельского совета Ростислава Еремы.

Центральный водопровод села Старые Петровцы был проложен еще в 1950-х годах. Его ремонт начали в 2018 году, когда из областного бюджета выделили 10 миллионов гривен на первый этап работ. За эти средства выполнен значительный объем восстановительных работ и проложено 7,8 км новых труб. Однако второй транш в размере 12,7 миллиона гривен, необходимый для завершения ремонта, община села ждет уже два года.

"Несмотря на многочисленные обещания областных чиновников предоставить необходимые средства, их до сих пор не выделили. Для небольшого села, годовой бюджет которого составляет 17 миллионов гривен, это огромная сумма. Поэтому сельский совет не имеет возможности потратить 75% годового бюджета на завершение этих работ. Поэтому сейчас работы по восстановлению водопровода остановлены", - указано в обращении.

В то же время отрезок дороги, под которым пролегает водопровод, является частью трассы государственного значения Киев – Овруч, которую сейчас ремонтирует ГП "Киевский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" вместе с подрядчиками. Плановый срок окончания этих работ – 30 октября 2020 года, и дорожники уже начали работы возле села.

"В любой момент может произойти худшее: во время расширения дорожного полотна тяжелая техника окончательно разрушит старый водопровод и произойдет не просто прорыв, который можно быстро отремонтировать собственными силами, а окончательное уничтожение водопровода. Поэтому община села вообще останется без воды. И тогда придется срывать новое дорожное покрытие и делать почти 200 отверстий для проведения ремонтных работ, прокладки коммуникаций и возобновлению водоснабжения", – говорят жители Старых Петровцев.

Сейчас община села оказалась перед нелегким выбором: либо собственными силами попытаться остановить работы дорожников, либо остаться без воды и разрушать новую дорогу.

"Просим Вас вмешаться в ситуацию, продемонстрировать свою гражданскую и государственную позицию и помочь с выделением средств на завершение ремонта водопровода в селе Старые Петровцы. Иначе это может обернуться для нас большой катастрофой", – сказано в обращении.

Напомним, в Украине сейчас идет масштабная пиар-кампания программы Президента "Большой стройки". В рамках этого национального проекта должно быть построено 500 километров дорог, 100 школ, 100 детских садов, 25 центров экстренной медицинской помощи, 100 спорткомплексов по всей стране до конца 2020 года.