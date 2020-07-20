Рекордный флаг: Самое большое изображение флага Одессы попало в Книгу рекордов Украины

Богдан Гиганов Скриншот видео

Рисунок нанесли на фасад приемной "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Самое большое изображение флага Одессы сегодня зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Рисунок нанесли активисты "Оппозиционной платформы – За жизнь" и неравнодушные одесситы на фасад приемной политической силы.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

По словам депутата Одесского городского совета VII созыва Богдана Гиганова, граждане города неоднократно обращались с такой просьбой, и наконец его воплотили в реальность.

"Флаг действительно всем "зашел". Одесситы как-то выражают респект заходить в приемную. Многие просто аплодируют, многие просто говорят, что это лучшее патриотическое национальное городское, в общем-то, место, которое сейчас появилось. Так получается, что мы стали ближе еще к людям, потому что мало того, что мы здесь "круглосуточно", по сути, ежедневно работали, помогая людям, на данный момент это стало делать еще комфортней, приятней, потому что люди действительно увидели здесь то, что им ближе всего к сердцу", - сказал Богдан Гиганов.

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Как сообщалось, в Чемпионате Украины 2020 титул рекордсмена завоевал львовянин Юрий Огоновский, который, имея вес 116 кг, перенес на плечах рекордный вес – 560 кг на расстояние 7 метров 40 см.

Ранее сообщалось, что Европейская федерация легкой атлетики утвердила рекорд прыгуньи в высоту Ярославы Магучих.