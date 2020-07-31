Реформу СБУ невозможно отделить от реформирования всего сектора безопасности, – Сергей Пунь

Сергей Пунь Служба безопасности Украины

Реформу Службы безопасности Украины невозможно рассматривать отдельно от изменений в деятельности всей правоохранительной системы. Такое мнение высказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь во время онлайн дискуссии о том, должны ли остаться у Службы функции досудебного расследования. Это обсуждение, которое состоялось при участии народных депутатов и представителей экспертной среды, было организовано Центром гражданских свобод, сообщает пресс-служба ведомства.

"Реформа СБУ не должна быть оторванной от изменений в деятельности всего сектора безопасности. Поскольку в конечном итоге она должна привести к сбалансированию, а не к дисбалансу существующей правоохранительной системы. Такая реформа не должна быть секторальной или хаотичной", – отметил Сергей Пунь.

Вместе с тем, обсуждая целесообразность функций досудебного расследования в СБУ, Сергей Пунь обратил внимание на международный опыт. "Если мы возьмем скандинавскую модель, то во всех спецслужбах этих стран есть следственные подразделения, то есть они могут проводить досудебное расследование", – отметил представитель СБУ.

Сохраняются такие подразделения и в спецслужбах постсоветских стран, которые, как и Украина, сталкиваются с угрозами со стороны Российской Федерации.

Поэтому Сергей Пунь считает, что реформа СБУ должна учитывать лучшие европейские практики, а не просто отбрасывать отдельные функции, например, по контрразведывательной защиты экономики.

Он обратил внимание и на то, что реформаторский законопроект делает невозможным привлечение сотрудников СБУ к расследованиям, которые осуществляют другие правоохранительные органы. Ведь очень часто именно эти случаи вызывают неприятие со стороны экспертов и общественного сектора. Представитель Службы отметил, что только в течение 2019 года СБУ получила почти 7 тысяч поручений от следователей прокуроров. И хотя 64% этих обращений не относились к компетенции СБ Украины, ее сотрудники по закону были вынуждены выполнять такие поручения.

Напомним, что проект закона "О Службе безопасности Украины" подан Президентом в парламент 10 марта. Он содержит системные нововведения, которые позволят украинской спецслужбе перейти на качественно другой уровень в своей деятельности. В мае Верховная Рада рассмотрела законопроект и направила его на повторное первое чтение. На данный момент работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.