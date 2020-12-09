Реформирование школьного питания: Зеленская рассказала, какие изменения произойдут после Нового года

Новые нормативы по питанию начнут действовать с 1 января 2021 года

Первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как происходит процесс реформирования системы питания в учебных заведениях, и заявила, что специалисты начали создавать ориентировочные меню. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вкусное. Полезное. Сбалансированное. Все это - о новом меню для учебных заведений, работать над которым уже начала профессиональная рабочая группа. Рада сообщить, что работа над реформированием системы питания в учебных заведениях продолжается и переходит на следующий этап – подготовка ориентировочных меню", - сообщила первая леди.

Также она уточнила, что к созданию примера качественного меню привлекли специалистов Министерства здравоохранения Украины, кулинара Евгения Клопотенко, представителей общественных организаций, экспертов в области питания и детских врачей – эндокринологов и диетологов.

По словам Зеленской, группа работает над созданием образцов меню с рецептами блюд и технологическими картами, которые отвечают обновленным требованиям и нормам питания для детей всех возрастных групп.

"Сезонные меню готовятся на шесть недель. Работа движется быстрыми темпами: уже готовы меню завтраков и обедов. В дальнейшем будут разработаны меню для ужинов, вторых завтраков и вечерних перекусов. Это уникальный опыт для Украины. И я очень рада, что в украинских учебных заведениях вскоре будут действовать новые современные стандарты в питании детей и подростков", - подытожила жена президента.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения утвердило новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, определяющей медицинские требования безопасности в отношении образовательной среды во всех типах школ.