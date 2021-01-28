Референдум будет стоить 1-2 млрд гривен, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко Фото из открытых источников

Средства на референдум будут брать из резервного фонда

Весь процесс проведения одного всеукраинского референдума будет стоить примерно 1-2 млрд гривен. Об этом заявил глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, передает УНН.

"Где-то провести (референдум - ред.) будет от 1 до 2 миллиардов гривен в зависимости от обстоятельств", - сказал Корниенко.

По словам политика, местные выборы стоили примерно 2 миллиарда бюджетных гривен.

В свою очередь нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что деньги на референдум не будут предусматриваться бюджетом. Их будут брать из резервного фонда.

Напомним, 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум. В частности, соответствующий документ набрал 255 голосов за.