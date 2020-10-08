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Речи о локдауне пока не идет, - министр Кабмина

По словам министра, речи о переносе выборов также не идет

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что в правительстве исключают возвращение к жестокому карантину. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - сказал Чернышов.

По словам министра, речи о переносе выборов также не идет, они состоятся, как и было запланировано, через 3 недели. 

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что экономика Украины не выдержит повторного введения жесткого карантина. Он утверждает, что лучший сценарий – это адаптивный карантин, "когда мы локально закрываем, и разрываем локальные цепочки заболеваемости".

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может вернуться к более строгому карантину, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 будет ухудшаться. 

Так, министр подчеркнул, что лучший способ остановить стремительное распространение болезни - введение жестких ограничений. Для примера он привел ситуацию в Тернополе, который недавно попал в красную зону карантина.

 

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