"Ребята, вы - засранцы": Зеленский пригрозил дальнобойщикам, которые ездят на перегруженных фурах и разрушают дороги

По словам президента, нарушителей найдут и тогда "будет больно"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам первого года президентства, 20.05.2020 Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к одному из чатов, где дальнобойщики "помогают" друг другу избегать контроля за перегруженные грузовики, и пригрозил ответственностью водителям и владельцам автотранспорта. Об этом сообщает Украинская правда.

"Мы здесь делаем большое строительство – строим тысячу дорог, думаем, как все в этом году успеть, где взять деньги. И уже много дорог построили. Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные – они едут", - сказал Зеленский и добавил, что перегруженным безразлично, что государство тратит на один километр дорог примерно 1 миллион долларов.

По словам президента, было решено бороться с этой проблемой. Было привлечено Службу безопасности Украины, Национальную полицию, Госавтоинспекцию и договорено сделать пропускные пункты, чтобы не было перегрузок, однако "все равно не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью едут перегруженные, разбивают дороги, то они почему-то въезжают на центральные дороги".

"Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот 864-й – это я. Подключился я к этой группе и посмотрел", - рассказал президент.

Кроме этого, Зеленский пригрозил ответственностью нарушителям и заверил, что их и все чаты найдут, а тогда будет больно: "Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам сказать: вы, ребята, засранцы – мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то… Помогать вы не можете, не способны, но хоть немножечко не мешайте. Хорошо? Потому что все равно мы все чаты найдем и вас также найдем – и будет больно".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, который должен состояться 24 июня.