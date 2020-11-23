Реальные шаги власти говорят о заморозке конфликта на Донбассе, но в медийном пространстве нам подают совсем другое, - политолог Лазарев

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Поездкой на Донбасс "слуги" пиарятся на человеческом горе

Поездкой на Донбасс фракция "Слуга народа" хочет привлечь к себе внимание, потому что она не делает никаких шагов в направлении реинтеграции Донбасса. Хотя в медийном пространстве нам подают картинку того, что они пытаются что-то делать.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

"Мы должны понимать, что любая поездка "слуг народа" на Донбасс сейчас, когда они ничего не делают для того, чтобы урегулировать конфликт, это создание представления о какой-либо деятельности. Это привлечение внимания к фракции "Слуга народа", что они делают хоть какие-то шаги в этом направлении. Но по сути мы видим полное замораживание конфликта, нежелание реинтегрировать Донбасс и нежелание подготовить на законодательном уровне возможности интеграции как экономической, так и культурной и ментальной. Практически ничего не делается. То есть фактически реальные шаги идут на отторжение Донбасса, на замораживание конфликта, но в медийном пространстве нам подают некоторую картинку того, что они пытаются что – то делать", - заявил Александр Лазарев.

По мнению политолога, поездка "слуг" на восток страны совсем ничего не дала Донбассу, ведь нардепы не сделали ничего для местных жителей, в том числе тех, кто пострадал в результате масштабных пожаров на Луганщине.

"Поэтому все эти вещи в совокупности показывают, что они просто пиарятся на человеческом горе", – отметил Лазарев.

Эксперт не исключает, что поездки нардепов от пропрезидентской партии на Донбасс – это пиар-акция накануне выборов. Вполне вероятно, что таким образом они хотят получить дополнительный электорат на внеочередных парламентских выборах, которые могут состояться уже в 2021-м году.

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Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что В среду утром, 21 октября, 120 депутатов из фракции "Слуга народа" поехали на передовую на Донбасс, где пробудут примерно сутки.

В частности, политик отметил, что "слуги народа" отправились на передовую, чтобы более подробно узнать о ситуации на тех территориях

Также в конце сентября лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что монобольшенство планирует провести выездное заседание на Донбассе "в нулевой зоне".

Во фракции также заявили, что такие поездки будут продолжать и в дальнейшем.