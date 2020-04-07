Реально о глубине проблемы в Украине мы не знаем, – Погребинский о тестировании на COVID-19

Михаил Погребинский ZIK.UA

Эксперт объяснил, что означает задержка с тестированием

Тесты для выявления коронавируса – это не лечение, но это способ узнать глубину проблемы. Сейчас реально о проблеме с COVID-19 в Украине не известно.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что в Украине низкий уровень тестирования на инфицирование коронавирусом. Он сравнил количество тестирований, которые провели в Украине, с количеством тестов, которые сделали в РФ, и отметил, что в нашей стране эта цифра ниже в 37 раз.

Михаил Погребинский отметил, что вполне очевидно, что тесты – это не лечение, но это способ узнать глубину проблем. "Реально мы этой проблемы сегодня не знаем", – подчеркнул эксперт.

"...Месяц прошел с тех пор, когда стало понятно, что пандемия очень серьезно угрожает жизни сотен тысяч людей, и, конечно, что было достаточно времени для того, чтобы заказать, приобрести и так далее. Ясно, что сразу была какая-то конкуренция, мы знаем случаи, когда перехватывали маски, которые адресовали одной стране, перехватывала другая, самая богатая. Это все есть, но где наша активность реально была?... Что означает на самом деле задержка с тестированием? Она означает, что может быть мы вот сейчас будем догонять, количество тестов у нас увеличивается, и мы будем увеличивать количество людей на миллионы по тестированию. Но что получается: сейчас лидеры по тестированию, на самом деле, страны Западной Европы и США. Но мы видим, что там творится, по крайней мере, до последнего времени в Европе, в Штатах и сейчас продолжается. Почему? Это произошло потому, что поздно тестировали людей", – отметил Михаил Погребинский и подчеркнул, что чем больше будет проведено тестов, выявлено и изолировано больных, тем меньше смертей от коронавируса у нас будет.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко накануне сообщил, что ПЦР-тесты от украинских производителей должны уже быть на следующей неделе.

Как сообщалось, городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких.