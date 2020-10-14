Разумков: Средств на "опрос Зеленского" в госбюджете не предусмотрено

Спикер парламента заверил, что никаких законов относительно этого опроса Рада не принимала

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на проведение инициированного Владимиром Зеленским опроса средства из бюджета выделены не были. Об этом он сообщил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По словам Дмитрия Разумкова, по состоянию на 14 октября дополнительных средств для проведения каких-либо опросов в бюджете не предусмотрено. Кроме этого, Верховная Рада не принимала законов, которые бы позволяли проводить такие опросы Центральной избирательной комиссии.

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениях в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений в главный бюджет нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", - пояснил председатель ВРУ.

Кроме этого, спикер парламента добавил, что опрашивать граждан на избирательных участках это "вряд ли будет возможно". Однако, закон позволяет проводить подобные мероприятия вне избирательных участков.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов и призвал граждан прийти на избирательные участки и ответить на 5 важных вопросов.

На следующий день глава государства объявил первый вопрос.

Заметим, по данным Офиса президента, опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.