Разумков проголосовал, но не принял участия в "опросе Зеленского"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков Фото с открытых источников

Интервьюеров, проводящих опрос не оказалось на участке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не принимал участия в инициированном президентом опросе в связи с отсутствием интервьюеров на избирательном участке. Трансляцию вживую вел телеканал ZIK.

Как отмечается, спикер парламента проголосовал утром на одном из столичных избирательных участков на улице Тургеневской.

После волеизъявления он пообщался с журналистами и рассказал, что не принял участия в "опросе Зеленского".

"Нет, не отвечал на пять вопросов. Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика – будем об этом разговаривать", - сказал он.

Впрочем из-за нехватки времени Разумков не стал ждать интервьюеров, проводящих опрос.

"Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня", - подчеркнул спикер.

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Инструкцию о том, как проголосовать и не ошибиться, читайте ЗДЕСЬ. Какие полномочия получит новоизбранная власть - ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему это очень и очень важно ЗДЕСЬ.

Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить просто ЗДЕСЬ.