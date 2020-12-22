Разумков предупредил украинцев о возможном риске вакцинации от COVID-19

Дмитрий Разумков Новое время

Контрабандный препарат может представлять опасность для здоровья

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы, которые вакцинируются от коронавируса COVID-19, не дожидаясь начала официальных поставок препарата, подвергают себя риску. Об этом политик сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Разумков подчеркнул, что вакцина от коронавируса должна храниться в особых условиях, а препараты, которые завозят контрабандой, могут навредить здоровью.

"Контрабандой вакцину не так просто завезти. Одно дело, когда вы завозите аспирин, другое - вакцина, которая должна храниться в особых условиях, при температуре минус 80. Обеспечить "вчерную" такую перевозку физически невозможно. И тогда возникает другой вопрос: если вы используете такую вакцину, вы наоборот можете себя подвергнуть опасности больше, чем если не будете использовать", — добавил спикер парламента.

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В то же время политик подчеркнул, что перед тем, как делать выводы об эффективности вакцины от СOVID-19, Украина должна дождаться первых результатов прививок в странах Запада.

"По состоянию на сегодня мы видим, что вакцинируются Европа, США. Думаю, мы будем видеть в динамике, работает вакцина или нет. Это должен быть качественный продукт, который бы действовал, которым мы могли бы обеспечить своих граждан. И даже если сегодня такие переговоры приостановлены, я уверен, что соответствующие органы опять сдвинутся с мертвой точки, — добавил Разумков.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения Украины утвердили план вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19, который предусматривает четыре этапа.