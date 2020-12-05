Разумков подписал законы о поддержке предпринимателей на карантине

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Документы предусматривают выплату компенсации предпринимателям и временное освобождение от арендной платы

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроекты о помощи предпринимателям во время действия карантина. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

Как отмечается, главная цель законов - обеспечить социальную поддержку застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей.

В частности, было подписано три закона:

"О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2" (законопроект №4429); "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2" (законопроект №4430); "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"" (законопроект №4431).

Документы предусматривают, что застрахованные наемные работники, которые из-за карантина временно не могут работать, получат одноразовую выплату в размере 8 тысяч гривен. Также в случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить одноразовую помощь для выплаты сотрудникам - до 8 тыс. грн на одного человека.

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Кроме этого, предприниматели, которые являются юридическими лицами, смогут получить возмещение расходов на уплату единого взноса на государственное социальное страхование. Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. В то же время плательщики единого налога первой группы освобождаются от его уплаты с декабря 2020 года по май 2021 года.

Также законы запрещают взимать арендную плату по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период карантина. Однако, на время карантинных ограничений и три месяца после них продлевается действие разрешительных документов.

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Напомним, на этой неделе народные депутаты проголосовали за законопроект, который усиливает защиту безработных, работников и работодателей во время карантина.