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Разрушены крыши и обесточены села: Буковину внезапно накрыл ураган

Последствия непогоды в Черновицкой области Черновицкая ОГА

В результате урагана без электроснабжения остались 9 сел

В четверг, 30 июля, Сторожинецкий район Черновицкой области внезапно накрыла непогода: из-за сильного ветра были повреждены крыши и обесточены населенные пункты. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Как отмечается, ураган сорвал часть кровли со школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Кроме этого, были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов и повалено четыре дерева. 

В результате урагана без электроснабжения остались девять населенных пунктов района, один из них частично обесточен.

В связи с этим заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Алексей Бойко провел совещание с представителями экстренных служб. Во время собрания был принят ряд неотложных мер для ликвидации последствий непогоды. 

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В настоящее время в районе продолжаются аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены четыре бригады электриков. Кроме этого, продолжаются работы по распилу и уборке упавших деревьев.

Напомним, по состоянию на утро 30 июля в Украине из-за непогоды без электроснабжения остались более полусотни населенных пунктов. Кроме этого, ураган повредил жилые дома и объекты критической инфраструктуры. 

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