Разрушение скульптуры девочки с колосками должно быть расследовано как можно быстрее, – Зеленский

Президент заявил, что дело под личным контролем держит заместитель министра МВД Антон Геращенко

Место, где стояла скульптура девочки с колосками Национальный музей Голодомора-геноцида

Президент Украины Владимир Зеленский осудил проявление неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора и призвал правоохранителей как можно быстрее расследовать вандализм над скульптурой "Горькая память детства". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором тот выразил обеспокоенность надругательством над скульптурой девочки с колосками. Тогда ВКУ обратился к президенту с просьбой принять меры для расследования этого преступления.

В частности, глава государства назвал вандализм на территории Музея Голодомора-геноцида "пещерной дикостью". "Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – отреагировал Зеленский.

По словам президента, полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования. Сейчас известно, что дело держит под контролем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в Киеве в ночь с 21 на 22 августа неизвестные пытались разрушить скульптуру "Горькая память детства", которая расположена на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Тогда сотрудники музея демонтировали скульптуру девочки с колосками для реставрации и заявили, что по предварительным данным, на скульптуре нет повреждений.