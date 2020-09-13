Разработчики "Вконтакте" завили, что обошли блокировку в Украине

Беспрепятственно можно пользоваться сетью с мобильных устройств

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Российская социальная сеть "ВКонтакте" на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться "без ограничений". Об этом говорится на странице VK Украина.

"Пользуйтесь VK по-прежнему, безо всяких VPN. Мы улучшили работу прокси в мобильном приложении, поэтому соединение теперь стабильнее", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

Там отметили, что для украинских пользователей отныне нет препятствий. Речь о том, что уже не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский 15 мая одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продление санкций против российских социальных сетей "ВКонтакте", " Одноклассники" и почтового сервиса Mail.ru.