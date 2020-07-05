"Размытые формулировки ради штрафов СМИ": В ОБСЕ рекомендовали Киеву отказаться от закона "О медиа"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (архивное фото)

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир раскритиковал закон "О Медиа", который также вызвал возмущения украинских журналистов. Он пишет, что закон нужно изменить для того, чтобы он больше соответствовал международному законодательству. Об этом Дезир пишет в своем отчете о работе в Украине и мире за последние семь месяцев.

Дезир рассказывает, что его офис еще в феврале поручил юридическую проверку закона независимому эксперту по свободе СМИ доктору Джоан Барата Мир. В предоставленном отчете подчеркивалось, что этот законопроект должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, чтобы избежать какого-либо негативного влияния на свободу СМИ в стране.

Кроме того, в юридическом анализе говорится, что некоторые ограничения, которые накладывает закон, могут быть обусловлены национальной безопасностью. Но в то же время ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае, то есть закон нужно прописать более четко.

"Правовой анализ также вызвал обеспокоенность из-за возможности наложения штрафов на определенные средства массовой информации, запретив их распространение на основе очень широких и размытых формулировок", - пишет Арлем Дезир. Свой анализ и предлагаемые поправки он направил властям в Киеве еще в марте.

В январе офис представителя ОБСЕ поручил эксперту по свободе информации доктору Дэвиду Голдбергу из Великобритании анализ украинского закона с точки зрения международных отношений.

Анализ показал, что поправки снизят свободу средств массовой информации и негативно повлияют на свободу выражения мнений и доступ к информации в Украине.

В обзоре рекомендуется отказаться от предложенного набора поправок, и подчеркивается, что нужно разрабатывать законопроект с участием гражданских экспертов по обществу и международным СМИ.

Напомним, что комитет Рады, благодаря голосам "слуг народа", рекомендовал принять закон о медиа. Оппозиционная платформа потребовала снять закон с рассмотрения.