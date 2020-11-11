Разминирование на Донбассе надо начать до ухудшения погодных условий, - Кравчук

На заседании ТКГ Леонид Кравчук пообещал, что уже через неделю украинская делегация пришлет свой собственный аналогичный проект дорожной карты Фото из открытых источников

Также он призвал вернуть до зимних праздников всех взаимно удерживаемых лиц

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал начать разминирование 19 участков на линии разграничения до того, как произойдет значительное ухудшение погоды. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба украинской делегации.

"Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования - предложения, которое внес Президент Украины В. Зеленский во время Парижского саммита 09 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, к этим 19 участкам, в частности, относятся кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящиеся на линии разграничения.

По словам Кравчука, крайне важно начать разминирование до резкого ухудшения погодных условий, которое сделает невозможным это физически.

Кроме этого, глава украинской делегации призвал вернуть домой до Рождества и Нового года всех взаимно удерживаемых лиц, что "стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и в отношении остальных позиций".

Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ призвала Российскую Федерацию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе до конца недели.