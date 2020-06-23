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Разлив топлива из танкера Delfi в Одессе: Пятно достигло соседнего пляжа

Александр Захаров / Facebook

Чиновники продолжают утверждать, что заливу ничего не угрожает

В Одессе из затонувшего танкера Delfi продолжает вытекать топливо. Более того, огромное пятно нефтепродуктов уже достигло пляжа Отрада и движется в сторону Ланжерона.

Об этом на личной странице в социальной сети Facebook сообщил депутат городского совета Александр Захаров.

"Вторник, 23 июня, 15−00, Одесса, Отрада, Дельфин… Спасибо, Администрации портов… Что это? Остатки масел, солярки, сорбенты, которые "осели" на дно? Прямиком в Отраду", — написал Захаров.

При этом, чиновники утверждают, что заливу ничего не угрожает. Также, по состоянию на 22 июня, Госэкоинспекция в Одесской области не установила превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде.

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Як зазначалося, у неділю, 21 червня, поблизу узбережжя Одеси із затонулого танкера "Делфі" стався розлив палива, у зв'язку з цим купання в морі наразі небезпечне і заборонене.

Нагадаємо, що 22 листопада 2019 року танкер "Делфі" через сильний шторм зірвало з якоря і він сів на мілину. У результаті евакуювали трьох членів екіпажу.

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