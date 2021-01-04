Раздражительность и бессонница: Врач назвал новые симптомы коронавируса

Бессонница и раздражительность могут свидетельствовать о заражении коронавирусом Фото из открытых источников

По мнению медика, такие признаки характерны для мутированного вируса

Бессонница, чрезмерная потливость и раздражительность могут указывать на заражение коронавирусной болезнью. Об этом сообщил руководитель первой городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Василик в интервью "Укринформу".

Как отмечается, такие симптомы указывают на то, что вирус поражает не только легкие, но и мозг, сердце и другие органы. Однако, по мнению медика, бессонница, раздражительность и потливость чаще всего возникают в случае мутации вируса.

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"У кого-то давление подскочило, у других — болят ноги, могут быть поносы. Когда человек сдает ПЦР-диагностику и окажется, что она положительная, тогда мы расцениваем эти симптомы как инфицирование. Впрочем, в начале эпидемии, многие люди с такими симптомами даже не обращались к врачу. Например, бывает, что люди наблюдают катар верхних дыхательных путей (выделения из носа, отек слизистой, частый кашель — ред.) У кого такого нет в течение года? А это тоже могут быть банальные проявления COVID-19. Как и бессонница, и повышенная потливость, и сильное раздражение... Микропоражение сосудов, которое вызывает коронавирус, может быть не только в легких, но и в головном мозге, в области сердца, кишечника", — рассказал Тарас Василик.

Напомним, недавно британские ученые выяснили, что шум, звон, дискомфорт в ушах или изменение слуха могут быть одними из скрытых симптомов коронавируса COVID-19.