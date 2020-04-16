Растаможка дорогой машины составляет 30%, а дешевой – 300%, – активист "АвтоЕвроСилы"

"За один и тот же автомобиль мы платим, получается, вдвойне"

Украинцы требуют от действующей власти равных и доступных правил растаможки автомобилей для всех.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил активист и соучредитель организации "АвтоЕвроСила" Александр Чернявский.

"На сегодня растаможить дорогие машины стоит 30%, а действительно доступные машины, дешевые, для большинства людей стоит растамаживать 300%. Вот это то, что мы имеем сейчас в законодательном поле", – заявил Александр Чернявский.

Он объяснил, что приходится платить за растаможку 300% от стоимости самого автомобиля.

"Например, автомобиль стоит тысячу долларов, то его могут оценить в 2 тысячи долларов. То есть за один и тот же автомобиль мы платим, получается, вдвойне, такая несправедливость. Во-первых, оценка может быть в несколько раз больше, чем она реальная есть, а во-вторых, например, это то, что, если автомобиль действительно доступен, то стоимость растаможки составляет 300%", – отметил Александр Чернявский.

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Он подчеркнул, что активисты организации уже четыре года борются за равные и доступные правила растаможки авто для всех украинцев.

"Когда машина в Европе стоит тысячу, в Украине ее оценивают в 2 тысячи, а за растаможку нужно заплатить еще 3-4 тысячи, и она начинает стоить тысяч 5, то это история о недоступности. И люди требовали и от прошлой власти, и от нынешней власти просто нормальных и справедливых ставок", – заявил Александр Чернявский.

Как сообщалось ранее, украинцам разрешили декларировать легковые автомобили онлайн, что позволяет сэкономить на таможенных брокерах. Новый электронный сервис появился на портале "Единое окно для международной торговли" ГТС Украины.