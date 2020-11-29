Расстояние между Землей и черной дырой в Млечном Пути оказалось меньшим, чем считалось

Сверхмассивная черная дыра (симуляция) NASA

Теперь черная дыра считается ближе к нашей планете на 2 тыс. световых лет

Сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец A*, масса которой превышает массу Солнца в 4 раза, оказалась на 2 тысячи световых лет ближе к Земле, чем считалось. Об этом сообщает Cnet.

Отмечается, что расстояние было пересчитано благодаря новой модели, основанной на более точных данных. В частности, в течение последних 15 лет японский проект радиоастрономии VERA собирал данные с телескопов и сочетал их с данными других существующих проектов, чтобы создать наиболее точную карту Млечного пути.

После определения местоположения и скорости движения около 99 конкретных точек в нашей галактике, исследователи VERA пришли к выводу, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А* на самом деле расположена от Земли на расстоянии 25 800 световых лет, что меньше ранее известных данных.

Однако ученые уверяют, что открытие не означает пребывание нашей планеты на пути столкновения с черной дырой, а лишь показывает результат создания более точной модели Млечного Пути.

Кроме того, новая модель вычислила, что Земля движется быстрее. Ранее считалось, что скорость Земли составляет 220 километров в секунду, вращаясь вокруг центра галактик, однако VERA показывает, что показатель составляет 227 километров в секунду.

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Ранее сообщалось, что астрономы предупредили о появлении гигантских пятен на Солнце. Как оказалось, на Солнце появились несколько пятен, размер которых превышает размеры Земли.