Расследование крушения самолета "МАУ" в Иране может продлиться пять лет, - Енин
По словам дипломата, все зависит от "политической воли" иранской стороны
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что точных прогнозов относительно продолжительности расследования авиакатастрофы в Иране нет, однако учитывая международную практику, это может растянуться на пять лет. Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет.
По словам Енина, хотя общество требует конкретики, назвать конечную цифру пока невозможно, однако при привлечении международных судов нижняя граница срока рассмотрения начинается с отметки в пять лет.
"Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результат на вчера. В значительной мере все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию с катастрофой над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования продолжался около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет", - сказал заместитель министра.
Напомним, ранее Евгений Енин заявил, что Ирану придется компенсировать убытки компании "МАУ", самолет которой был сбит под Тегераном.