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Расследование крушения самолета "МАУ" в Иране может продлиться пять лет, - Енин

Евгений Енин

 Фото из открытых источников

По словам дипломата, все зависит от "политической воли" иранской стороны

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что точных прогнозов относительно продолжительности расследования авиакатастрофы в Иране нет, однако учитывая международную практику, это может растянуться на пять лет. Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет.

По словам Енина, хотя общество требует конкретики, назвать конечную цифру пока невозможно, однако при привлечении международных судов нижняя граница срока рассмотрения начинается с отметки в пять лет. 

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"Я точно не хотел бы называть каких-либо временных ориентиров, хотя прекрасно понимаю, что общество ждет результат на вчера. В значительной мере все зависит от наличия политической воли иранской стороны. Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию с катастрофой над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования продолжался около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет", - сказал заместитель министра.

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Напомним, ранее Евгений Енин заявил, что Ирану придется компенсировать убытки компании "МАУ", самолет которой был сбит под Тегераном.

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