Расслабляться нельзя: Инфекционист предупредила, что вторая волна COVID-19 может быть серьезнее первой

Ольга Голубовская Скриншот видео

"Ннас ожидает несколько трудных месяцев "

Не исключено, что осенью может возникнуть вторая волна коронавируса, притом, она может быть серьезнее первой.

Об этом в комментарии для информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская спрогнозировала, сколько еще может длиться карантин и следует ли его продолжать. Она отметила, что нужно следить за динамикой развития событий, а она пока не радует. Кроме того, следует учитывать и экономические факторы, и уже тогда принимать решения.

"Мы все надеялись, что, когда потеплеет, к лету, спадет немножко волна. Я, кстати, продолжаю думать о том, что где-то несколько месяцев нас ждет тяжелыми, потом оно пойдет на спад. Но никто не отменяет второй волны осенью, вот это меня больше всего... По опыту предыдущих пандемий, две волны, как правило, сопровождали, и вторая волна иногда была даже серьезней, чем первая, поэтому расслабляться нам нельзя. Думаю, на карантине мы пожизненно сидеть не будем, но карантин и ограничительные мероприятия я считаю в данной ситуации совершенно оправданы. Абсолютно все зависит от количества больных, которые будут поступать", – заявила Ольга Голубовская.

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Напомним, по состоянию на 22:00 четверга, 2 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения обнародовало протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ размещен на сайте МОЗ.