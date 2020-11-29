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Радикализация общества — закономерный итог бездарной власти: Ренат Кузьмин прокомментировал взрыв у центрального офиса "Национального корпуса"

Фото из открытых источников

Радикализация общества — закономерный итог бездарной власти. Это уже второй случай подрыва центрального офиса "Национального корпуса". До этого весь город расписали призывами "Смерть фашистским оккупантам", а ещё раньше разгромили мемориал воинам УПА в "Бабьем Яру". Написал на своей странице в Facebook народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин. 

"Похоже, неизвестные партизаны готовы с оружием в руках противопоставить радикальной националистической силе ещё большую радикальную силу, а у "Патриотов — За жизнь" появились реальные конкуренты с более жесткими методами борьбы", - сообщил нардеп. 

Ранее стало известно, что около 2 ночи 29 ноября неизвестные бросили гранату РГД-5 под центральный офис Национального Корпуса. Никто не пострадал. 

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