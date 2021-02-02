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Рада увеличила размер помощи тяжелобольным детям: Когда заработает закон

Фото из открытых источников

За соответствующее решение проголосовали 345 парламентариев

В Украине увеличат размер помощи тяжелобольным детям. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №2024 во втором чтении. Об этом говорится на сайте парламента.

Сейчас такое пособие выплачивается 691 ребенку.

Согласно закону, помощь для тяжелобольных детей повышается до размера двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Ранее размер пособия был установлен на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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Напомним, сегодня народные депутаты собрались в стенах Верховной Рады для участия в заседании открытие пятой сессии парламента. Какие вопросы вынесены на повестку дня, читайте по ссылке.

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