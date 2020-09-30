Рада признала нелегитимность местных выборов в аннексированном Крыму

ВРУ признала незаконными местные выборы в Крыму Фото из открытых источников

Украинские парламентарии призвали иностранных коллег выразить свою принципиальную оценку действиям России

В среду, 30 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за постановление, которое не признает легитимность так называемых местных выборов в аннексированном Крыму. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, постановление №4109 "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" поддержали 276 народных депутатов.

В документе парламентарии отметили, что так называемые "местные выборы" в Крыму, которые незаконно провела РФ, грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины. Кроме этого, они противоречат нормам и принципам международного права (Уставу ООН, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Хельсинскому заключительному акту и т.п.)

Новости по теме: В МИД Украины рассказали, как планируют возвращать Крым

"Верховная Рада заявляет, что результаты этого незаконного голосования, как и результаты всех предыдущих так называемых выборов в оккупированном Крыму, являются ничтожными с юридической точки зрения, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении ВРУ.

Кроме этого, украинские парламентарии призвали иностранных коллег дать свою принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых местных выборов.

Сейчас документ готовится на подпись.

Напомним, 13 сентября Российская Федерация провела так называемые местные выборы в оккупированном Крыму.

Впоследствии украинская сторона осудила проведение голосования на аннексированных территориях и пригрозила ответственностью причастным к этому лицам.