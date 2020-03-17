Рада приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу
Документ во втором чтении поддержали 344 депутата
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219.
Трансляцию ведет телеканал ZIK.
За основу документ поддержали 336 депутатов, во втором чтении – 344 народных депутата.
Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривают вопросы по предотвращению распространения коронавируса.
Онлайн-трансляцию заседания парламента можно посмотреть здесь.
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