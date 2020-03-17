Рада приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу

КП в Украине

Документ во втором чтении поддержали 344 депутата

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) № 3219.

Трансляцию ведет телеканал ZIK.

За основу документ поддержали 336 депутатов, во втором чтении – 344 народных депутата.

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Как сообщалось, 17 марта народные депутаты собрались в здании парламента для внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. На нем парламентарии рассматривают вопросы по предотвращению распространения коронавируса.

Онлайн-трансляцию заседания парламента можно посмотреть здесь.

Больше на эту тему читайте здесь: "COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе".

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