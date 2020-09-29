Рада приняла за основу закон о запрете продажи электронных сигарет детям до 18 лет

В Украине могут запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним Фото из открытых источников

Сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении

Верховная Рада Украины 29 сентября приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет и жидкостей к ним гражданам в возрасте до 18 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, законопроект №3628 предлагает запретить продажу электронных сигарет и жидкостей несовершеннолетним на уровне с традиционными табачными изделиями. Кроме этого, под запрет попали товары детского ассортимента, имитирующие табачные изделия или электронные сигареты.

Нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемые в электронных сигаретах, лицам до 18 лет наказывается штрафом от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).

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Также запрещается продавать табачные изделия поштучно или в упаковках, содержащих менее 20 сигарет (кроме сигар).

Кроме этого, лицо, которое в течение года повторно штрафовали за аналогичное нарушение, ждет админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600 - 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предложили запретить продажу электронных сигарет и табачных изделий лицам до 21 года.