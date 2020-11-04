Рада предоставила налоговые льготы для сферы культуры и туризма: Что изменится

Народные депутаты IX созыва в сессионном зале заседаний парламента Фото из открытых источников

Документ поддержали 293 нардепа

Верховная Рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3851. Об этом говорится на сайте парламента.

Как отмечается, закон освобождает от налога на прибыль предприятий для юридических лиц и налога на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов. Они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.

Культурные гранты освобождаются от НДФЛ при условии их полного и целевого использования. Однако в случае неполного использования такого гранта, суммы которого не возвращены предоставителю, или его нецелевого использования такие суммы признаются доходом и подлежат налогообложению на общих основаниях.

Также вводится сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных представлений и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и тому подобное.

Такую же пониженную ставку будут применять к распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

С 1 января 2023-го до 1 января 2025 года закон освобождает от НДС услуги по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных к русскоязычной версии.

Также до 1 января 2023 года будет применяться сниженная ставка НДС в размере 7% к услугам по временному размещению (проживанию), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".