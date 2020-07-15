Рада не внесла языковой законопроект Бужанского в повестку дня

Народные депутаты IX созыва в сессионном зале заседаний парламента Фото из открытых источников

Этому вопросу не нашлось места среди 40 других

Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования". Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады.

В частности, нардепы намерены рассмотреть около 40 вопросов, однако нет среди них законопроекта, который все обсуждали в последние дни.

Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры не планирует в этом году просматривать вопросы языковых квот на телевидении и радио.