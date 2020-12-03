Рада намерена разрешить чиновникам старше 65 лет не выходить на пенсию

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

За соответствующее решение на заседании в четверг, 3 декабря, проголосовали 260 народных депутатов

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №4096, который предлагает снять ограничения в 65 лет для работы на государственной службе. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, инициатива нардепа Галины Третьяковой ("Слуга народа"), которая возглавляет комитет парламента по вопросам социальной политики, предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе". Они касаются возможности повторного назначения на один год государственного служащего, достигшего пенсионного возраста без обязательного проведения ежегодного конкурса.

В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе по достижении 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

"Целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства страны члены Европейского Союза и Конституцией Украины", - отметила в пояснительной записке Третьякова.

Новости по теме: Рада приняла закон, который позволяет нардепам отсутствовать на заседаниях

Напомним, сегодня, 3 декабря, народные депутаты собрались на очередное пленарное заседание, во время которого планируют рассмотреть во втором чтении законопроект по обеспечению эффективной реализации парламентского контроля и ряд других документов.