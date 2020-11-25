Рада намерена приравнять девайсы для курения к сигаретам, ограничив их употребление

Фото - из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования подготовил ограничения в отношении рекламы, продажи и употребления бездымных девайсов, которые уравняют их с сигаретами. Ограничения будут введены в случае утверждения законопроекта "О внесении изменений к некоторым законам Украины в отношении охраны здоровья населения от вредного влияния табака" № 4358. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "Жидкости без вкуса и запрет на рекламу: Что подготовили для пользователей "айкосов" и "флешек" на сайте 112.ua.

В частности, предлагается запретить рекламу и спонсорство девайсов для курения, в том числе в сети интернет; рекламную выкладку в витринах магазинов. Ограничивается продажа девайсов для курения лицам до 21 года, использование в табачных стиках, а также никотинсодержащих жидкостях вкусо-ароматических добавок.

Документом предлагается распространить требование наносить медицинские предупреждения (отталкивающие фотографии-рисунки последствий курения) на упаковки электронных сигарет, стиков для нагревания и никотинсодержащих жидкостей. Для пачек традиционных сигарет документом предлагается увеличить площадь рисунков (размещаемых с обеих сторон) с нынешних 50 до 65% площади.

Местные и сельские советы наделяются полномочиями определять дополнительно бездымные места.

По мнению авторов законопроекта, все это приведет к снижению до 2025 года количества курильщиков в Украине до 15% населения. Да и для экономики якобы будет эффект: авторы законопроекта планируют сэкономить более 90 млрд грн государственных средств в год на лечении болезней, связанных с табакокурением, а также на соцвыплатах для тех, кто стал инвалидом из-за этих болезней.

Вопрос употребления бездымных табачных изделий в общественных местах на сегодня не урегулирован, как и само определение бездымных табачных изделий, говорится в статье. Парламент принял в первом чтении законопроект № 3628, который запрещает продажу электронных сигарет несовершеннолетним, а также запрещает их употребление в тех же местах, что и курение сигарет. Согласно тексту законопроекта, доработанному комитетом ко второму чтению, такие ограничения будут распространяться на нагреваемый табак. Кроме того, с января 2021 года вступают в силу нормы законопроекта № 1210, согласно которым вводится налоговое регулирование для продуктов рынка электронных сигарет. В результате повышения акциза на табак для нагревания на 320% цена за пачку стиков для IQOS вырастет с 53 до 80 грн.

В табачных компаниях, которые развивают сегмент девайсов для курения, настаивают на том, что их продукция менее вредна для здоровья, чем традиционные сигареты, и призывают подойти к введению ограничений в отношении их взвешенно, ориентируясь на законодательство ЕС.