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Рада может внеочередно собраться из-за ситуации с коронавирусом во вторник, – Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины из-за ситуации с коронавирусом может состояться во вторник, 17 марта.

Об этом во время ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Парламентарий сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины из-за ситуации с коронавирусом может состояться во вторник.

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Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

По всей стране, начиная с 12 марта, были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.

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