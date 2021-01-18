Рада может отменить перенос рабочих дней на выходные из-за праздников

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В пояснительной записные подчеркнули, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда

В Верховной Раде Украины предлагают запретить перенос выходных рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире", - отмечают авторы документа в пояснительной записке к законопроекта №4597.

Как отмечается, перенос рабочих дней является "типичной советской традицией, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах".

Также указано, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда - дважды в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, который не может быть уменьшен.

"В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, что является следующим за длинными выходными", - сказано в пояснительной.

Сейчас документ прорабатывается в комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины издал распоряжение о перенос рабочих дней в 2021 году. В частности, были перенесены следующие рабочие дни: с пятницы 8 января на субботу 16 января; с понедельника 23 августа на субботу 28 августа; с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.