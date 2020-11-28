live
Новости » Общество Читати новину українською

Рада может откорректировать "карантин выходного дня"

ВРУ может откорректировать "карантин выходного дня" Фото из открытых источников

Это возможно при условии неэффективности введенных ограничений

Верховная Рада Украины может откорректировать "карантин выходного дня", если введенные ограничения не помогли замедлить распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает РБК-Украина.  

По его словам, Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова об эффективности "карантина выходного дня".

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - отметил Арахамия. 

Новости по теме: В Окружной админсуд Киева уже поступило семь исков об обжаловании "карантина выходного дня"

Напомним, с 14 ноября в Украине ввели "карантин выходного дня". Таким образом, в субботу и воскресенье запретили работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведения массовых мероприятий. Кроме этого, в эти дни правительство не разрешило принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ограничение было введено с целью остановить "ураганные" темпы заболевания коронавирусом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Российские государственные хакеры представляют стратегическую угрозу для Канады, — разведка Беларусь расширила санкции против ЕС и Канады Умерла украинская меценатка и председатель СФУЖО Анна Кысиль Премьер Канады Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента
Loading...

программы канала ZIK

Госбюджет-2021. Тотальному локдауну быть? Ротации в Кабмине. Минирование ТРЦ | Детали дня | 27.11.20
Новый языковой конфликт. Быть ли отставкам в правительстве? | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Обещанное повышение минималки. Кадровые ротации в Кабмине. Надежда на вакцину | Ток-шоу
Локдауну быть? Эпоха бедности 2.0. Музей Майдана: где деньги? | Ток-шоу
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |