Рада может откорректировать "карантин выходного дня"
Это возможно при условии неэффективности введенных ограничений
Верховная Рада Украины может откорректировать "карантин выходного дня", если введенные ограничения не помогли замедлить распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает РБК-Украина.
По его словам, Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова об эффективности "карантина выходного дня".
"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - отметил Арахамия.
Напомним, с 14 ноября в Украине ввели "карантин выходного дня". Таким образом, в субботу и воскресенье запретили работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведения массовых мероприятий. Кроме этого, в эти дни правительство не разрешило принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ограничение было введено с целью остановить "ураганные" темпы заболевания коронавирусом.