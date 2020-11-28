Рада может откорректировать "карантин выходного дня"

ВРУ может откорректировать "карантин выходного дня" Фото из открытых источников

Это возможно при условии неэффективности введенных ограничений

Верховная Рада Украины может откорректировать "карантин выходного дня", если введенные ограничения не помогли замедлить распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, Рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Максима Степанова об эффективности "карантина выходного дня".

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - отметил Арахамия.

Напомним, с 14 ноября в Украине ввели "карантин выходного дня". Таким образом, в субботу и воскресенье запретили работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работу театров и проведения массовых мероприятий. Кроме этого, в эти дни правительство не разрешило принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ограничение было введено с целью остановить "ураганные" темпы заболевания коронавирусом.