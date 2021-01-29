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Рада хочет ужесточить наказание за порчу зеленых насаждений

За соответствующее решение проголосовал 281 нардеп

Депутаты приняли за основу документ, которым предполагается серьезное административное и даже уголовное наказание за порчу зеленых насаждений. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В принятом проекте закона, за который проголосовали 281 депутат, предусмотрено наказание за повреждение или даже уничтожение насаждений как в черте городов и сел, и в тех местностях, где зеленые насаждения не относятся лесным хозяйствам.

Также в законе будет предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов. Имеется в виду несанкционированный спил, крах, подпал деревьев и кустарников.

Законотворцы предложили внести правки в статью 153 КУАП и статью 246-1 УК.

Итак, штраф, за порчу насаждений грозит от 700 до 1 400 гривен гражданам. Чуть больше от 5,1 тысяч до 8,5 тысячи гривен должностным лицам или ФЛП. За предоставление существенного вреда зеленым насаждениям предлагают штрафовать от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен. Повторное нарушение будет влечь за собой тюремное заключение от трех до пяти лет.

Если насаждениям нанесены тяжкие повреждения, то и наказание усиливается. За такое нарушение предлагается ввести лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Стоит сказать, что под тяжкими последствиями подразумевается нанесение ущерба в тысячу гривен, и существенными - ущерб в 340 гривен. Данные нормы закона, надеются депутаты, смогут остановить порчу зеленые насаждения или пополнить бюджет на высадку новых деревьев.

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Ранее сообщалось, что в одном из сел Камень-Каширского района Волынской области провели более десяти санкционированных обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастными к незаконной порубки леса, а также к другой незаконной деятельности, связанной с лесодревесиной.

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