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Работодатели должны организовать работу в удаленном режиме для максимально возможного количества работников, - Минздрав

Фото из открытых источников

Также просят без необходимости не проводить "живые" встречи

Министерство здравоохранения призывает работодателей организовать удаленный режим работы для работников везде, где это возможно. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 19 октября. 

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих работников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе... Всевозможные собрания стараться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, касающихся карантинных ограничений. Не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате", - отметила заместитель министра.

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Кроме этого, Микичак призвала граждан не посещать концерты и различные празднования, в частности свадьбы. 

Она также напомнила о необходимости носить маску "везде, где есть более двух-трех человек". В частности речь идет о транспорте, лифтах, торговых центрах, рынках, а также в помещениях, где работают люди.

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Напомним, ранее с учетом продления карантина в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям переходить на посменный режим или вводить дистанционную работу.

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