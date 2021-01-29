Работаю Зевсом: Ефремов рассказал, чем занимается в колонии

Михаил Ефремов Фото из открытых источников

Он пока не дальновиден относительно продолжения актерской карьеры

Осужден за совершение смертельного дорожно-транспортного происшествия российский актер Михаил Ефремов в колонии занимается швейным делом. Об этом он рассказал в своем первом блицинтервью изданию "Коммерсантъ".

"Работаю Зевсом, укорачиваю молнии, вставляю их на швейном производстве", - отметил он.

По словам актера, другие заключенные, которые тоже отбывают наказание за смертельный наезд на людей, называют его дядя Миша.

Ефремов добавил, что много читает, Впрочем, несмотря на наличие возможности заниматься творчеством, ее не реализует.

Однако, актер не забегает вперед относительно дальнейшей судьбы своей профессиональной карьеры.

"Как получится, пока мое дело вставлять замки в блестки. Очень развивает мелкую моторику...", - сообщил он.

Свои условия в колонии заключенный актер назвал "приемлемыми".

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Напомним, 8 июня 2020 года известный актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП на работника курьерской доставки в центре Москвы. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице. Впоследствии Ефремова признали виновным и присудили к 7 годам заключения.