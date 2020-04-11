"Работает на Кремль": В Одессе затравили известного украинского профессора

Профессор Павел Виктор facebook.com

Недавно профессор стал обладателем серебряной кнопки YouTubе, а за его каналом следят более 100 000 человек

В Одессе преподавателя физики Ришельевского лицея, профессора Павла Виктора, затравили за ведение YouTube-канала с видео-уроками на русском языке. Об этом сообщает Vesti.ua.

Как отмечается, скандал развернулся в Facebook-группе Физика connected people. В частности, пользователи сети возмутились языком преподавания уроков и заверили, что профессор должен проводить занятия исключительно на украинском. Так, некоторые из родителей заверили, что уроки интересные, однако они не могут позволить своим детям смотреть эти видео именно через язык преподавания.

Однако, работу Павла Виктора высоко оценивают и называют символом успеха современной системы образования. Кроме этого, недавно профессор стал обладателем серебряной кнопки YouTube - за его каналом следят более 100 000 человек. Также его видео-уроки используют для обучения физике в многих странах мира.

К слову, не все восприняли такую форму подачи материала отрицательно. Так, некоторые пользователи сети отметили, что именно благодаря тому, что Виктор преподает физику на русском, пользоваться его уроками могут не только украинцы, но и граждане России, Казахстана, Беларуси, Молдовы, а также русскоязычное население ЕС. В частности, в комментариях подчеркнули, что преподаватель популяризирует науку и не важно, на каком языке он это делает.

Напомним, недавно народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что языковой закон является дискриминационным для 15 миллионов русскоязычных украинцев, и европейские юристы с признанным авторитетом дали соответствующее заключение, разгромный для украинской власти.