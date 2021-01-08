Работа "Эпицентра" во время январского локдауна: Торговля частью товара – под запретом

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Весной работа сети гипермаркетов вызвала большой резонанс, напомнил корреспондент Владислав Кондратенко

Во время локдауна, который стартовал в Украине с сегодняшнего дня, сеть гипермаркетов "Эпицентр" будет работать, однако с рядом ограничений.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

Корреспондент напомнил, что во время карантина весной работа сети гипермаркетов "Эпицентр" вызвала большой резонанс.

"Помним, что во время первого локдауна, который был установлен весной, "Эпицентр" не закрывался, не закрывал свои двери для посетителей и работал полноценно. Были лишь ограничения по количеству людей. После этого, когда уже у нас был "карантин выходного дня" в ноябре, "Эпицентр" все же изменил свой формат, магазины уже не запускали внутрь посетителей и выдавали только интернет-заказ, то есть были открыты двери только для тех, кто ранее сделал заказ. Можно было только прийти, осмотреть свой товар и после этого его забрать. В сам магазин, к самим стеллажам с товарами не запускали", - напомнил корреспондент.

Сегодня же, во время очередного локдауна, "Эпицентр" работает, но его работа переформатирована: в частности, в сети не продают одежду, обувь, мебель, текстиль, технику, ювелирные изделия, парфюмерию, строительные материалы; зато можно приобрести продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства связи, средства гигиены, ветеринарные препараты, корма для животных, семена, средства защиты растений, печатную прессу, бытовую химию.

Напомним, сегодня, 8 января, в Украине на 17 дней, до 24 января, усилят карантинные ограничения, которые будут касаться сфер торговли и услуг заведений питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад. Причиной этого он назвал не только прогнозируемое увеличение количества больных COVID-19 после новогодних праздников, но и сезонную вспышку гриппа, которая ожидается.