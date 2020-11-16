Рабочий визит в образцовую ОТО: Виктор Медведчук посетил Поляну

Перший.com.ua

Сегодня, 16 ноября, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук находился с рабочим визитом в Полянской ОТО – одной из самых успешных объединенных территориальных общин Украины. Об этом сообщает "Перший.com.ua".

На встрече присутствовали члены политпартии - новоизбранные депутаты Закарпатского областного совета, в частности председатель Закарпатской региональной ячейки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко, Виктор Русин, Степан Деркач и заместитель председателя областной ячейки партии - Иван Дрогобецкий, который и возглавляет общину.

Перший.com.ua

Виктор Медведчук осмотрел современные инфраструктурные объекты и заслушал стратегию развития ОТО и Закарпатья в целом. В частности, речь идет о современном мусоросортировочном заводе, аналогов которому в области пока нет. Политик Виктор Медведчук положительно оценил успешное функционирование объединенной общины, которую возглавляет его однопартиец. Также заверил, что будет поддерживать и способствовать дальнейшему развитию Закарпатья и в дальнейшем. Ведь доверие, которое земляки выразили во время местных выборов доказало, что Закарпатье выбирает настоящих лидеров и специалистов своего дела.

Перший.com.ua

Отметим, председатель Полянской ОТО Иван Дрогобецкий возглавил общину не впервые, на нынешнем волеизъявлении его поддержали более 86% избирателей.