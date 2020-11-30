Рабинович: Полусумасшедшие люди во власти собираются закупить несуществующую вакцину от COVID–19, при этом полностью игнорируют возможность получить вакцину из РФ

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Жизнь простых людей власть совсем не беспокоит - подчеркнул политик

Сегодня полусумасшедшие люди во власти собираются закупать несуществующую вакцину от коронавируса, которую мы вряд ли вообще получим, при этом они полностью игнорируют договоренности руководства стратегического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" с руководством России относительно первоочередных поставок в Украину российской вакцины от COVID–19.

Об этом во время заседания Согласительного совета, которое транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович отметил, что кроме Украины в мире больше нет такого государства, где власть ведет войну с собственным народом на его полное уничтожение.

Поэтому парламентарий обратился к руководителям Верховной Рады Украины, депутатских групп и фракций с требованием встать на защиту украинцев и закупить вакцину от коронавируса в России.

"Сегодня на наших глазах страной управляют те, кто просто не может это делать из-за некомпетентности. Парламент не может стоять в стороне. Парламент обязан в это вмешиваться, иначе какие мы народные избранники?! Сегодня полусумасшедшие люди во власти собираются закупать несуществующую вакцину от коронавируса, которую мы вряд ли вообще получим, при этом они полностью игнорируют договоренности руководства стратегического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" с руководством России относительно первоочередных поставок в Украину российской вакцины от COVID–19", – заявил политик.

Более того, добавил Рабинович, договоренности на спасение украинцев не просто игнорируются, а считаются противоречащими национальным интересам Украины.

"Тогда у меня вопрос к этим господам: так может у вас не та Украина и не те интересы? Мы, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", считаем, что для спасения жизни украинца необходима вакцина любая! Если она создана в России, то берите ее, пожалуйста!" – подчеркнул Рабинович.

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Напомним, ранее академик, первый президент АЕН Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко заявил, что российская вакцина против COVID-19 может помочь для лечения не только коронавируса, но и для лечения других вирусов гриппа, а также может вырабатывать противоопухолевый иммунитет.

Также сообщали, что по состоянию на октябрь российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 находилась на четвертом этапе тестирования.