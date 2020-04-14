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Рабинович: По Труханову сегодня очередное уголовное дело – уже 16-е

Вадим Рабинович

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал объявление еще одного подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову по поводу незадекларированного имущества на свыше 16 млн грн.

"Вы знаете, я точно не знаю, что там на 7-м километре, я, к сожалению, я могу только сегодня помогать одесситам. Там другие люди сегодня отвечают за этот город. Я знаю, что по Труханову сегодня очередное уголовное дело, по-моему, уже 16-е. Ну, я думаю, что подведут когда-то конечный итог, и какой-то нормальный уже мэр города будет приводить в порядок и город, и область", – сказал Рабинович.

Отметим, сейчас в Высшем антикоррупционном суде слушаются еще два дела об обвинении одесского городского председателя.

Одно дело касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы.

Другое - относительно завладения средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" за дважды завышенную стоимость - находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.

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