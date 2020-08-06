Рабинович о попытке рейдерского захвата "112 Украина" со стороны СБУ: Началась эпоха шизофрении зеленого дурмана

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал решение Шевченковского суда Киева, который отклонил требование СБУ об аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

"Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, … еще один рубикон. Мы когда-то, когда пришел Зеленский к власти, мы думали, что наконец начнем жить в новой стране. Он соврал во всем, что обещал. Но мне казалось, что все-таки что-то они не перейдут. Сегодня эта зеленая … - у меня нет других слов - пыталась отобрать канал "112 Украина". Вы подумайте. В Шевченковский суд подала СБУ и прокуратура арест имущества и передачу пока - пока они будут в своих честных судах эти, я не знаю, как их назвать, разбираться, - передать канал "112 Украина" в управление шмыгалям вот этим вот, Кабинету министров. До такой подлости, такого нарушения закона, такого надругательства над правами журналистов и независимых СМИ не додумывался, по-моему, даже, я не знаю, … или где там сравнить, с чем можно. Я думаю, что вот это совещание - я могу сказать, кто за ним стоял конкретно. За этим стояли три человека - президент Зеленский, глава Службы безопасности Баканов и глава Администрации Ермак. Вот эти три человека эту комбинацию проворачивали. Конечно, как всегда, неудачно, потому что у них ни мозгов, ни возможности уже нет", – сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", а потом и ZIK.

Он также подчеркнул, что хочет, чтоб все увидели настоящее лицо новой власти в новых красках.

"Но я хочу, чтобы все увидели настоящее лицо вот этой зеленой власти уже в новых, так сказать, красках. Уже в красках абсолютного надругательства над свободой слова, абсолютного. А знаете, почему они хотят отобрать канал? Только по одной причине. Потому что им надо, клоунам этим, чтобы им аплодировали с утра до вечера. А если кто-то имеет другую точку зрения - им надо заткнуть рот. Так вот, я хочу через вас сказать этим умникам: не они первые, не они последние обломали зубы о свободу слова. Не они первые, не они последние - я не знаю, как сказать мягче, - ну, надругались над своим народом. Обещали ему, что не будет кортежей, будут новые лица, не будет кумовства, эпоха бедности закончилась. Да, закончилась. Началась эпоха абсолютной шизофрении зеленого дурмана. Я когда-то в детстве, помню, песня такая была - "... глаза зеленые". Так вот я понял, почему была эта песня. Потому что такого мы не ожидали. Мы все, 73% голосовавших за Зеленского, никогда такого не ожидали. Но вот я хочу сказать всем нам, чтобы мы проснулись на этих выборах, послали их туда же, куда перед этим послали Порошенко. Чтобы они знали, что у народа еще есть возможность ответить тем, кто нагло его обманывает. Геть зеленую власть - вот все, что я могу сказать по результатам сегодняшнего дня", – добавил Рабинович.

Ранее сегодня Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.