Рабинович о новом языковом омбудсмене: Назначать на эту должность представителя "Народного фронта" – это безумие

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал назначение Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.

"Ну, вы знаете, показывает, что корабль, который пытались вести неумелые зеленые капитаны, он вошел уже в такой, знаете, кто его крутит - все волнам на потребу. Смотрите, если Зеленский и его партия и назначенный им Кабмин назначают мовным шпрехенфюррером представителя партии Парубия, Яценюка - значит, мы все сошли с ума", – сказал он.

Парламентарий также считает, что то, что произошло – "это реально сумасшедший дом".

"Это реально сумасшедший дом, потому что представить такое, голосуя за Зеленского, что он поставит над нами представителя, еще раз повторяю, Парубия, а это он и есть, депутат Народного фронта. Это даже не того, кто предлагал Ткаченко, это даже не то, это вообще какой-то сюрреализм, - и этот человек стал над нами", – добавил Рабинович.

Напомним, сегодня, 8 июля, Кабинет министров назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка. На должность претендовали также Светлана Бронникова и Святослав Литинский.