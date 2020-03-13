Рабинович о нападении на Сивохо: Это полная потеря управления государством

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал избиение советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

"Вы знаете, я думаю, что здесь не надо мое мнение, здесь должно быть мнение просто людей, которые хоть как-то анализируют ситуацию. Давайте просто разберёмся. В государстве представитель совета Национальной безопасности презентует, неважно платформу мира, или какую другую, он презентует, он глава высшего органа, одного из самых крупных в нашей стране. Приходят какие-то люди, нападают на него, бьют. Ну это что государство? Это уже даже не "Свадьба в Малиновке". Там хоть Попандопуло был. А тут и Попандопула нет. Что это? Это полная потеря символов государственности. Это полная потеря управления государством. И если люди, которые это сделали, а что мог Сивохо им сделать, стоит бедный человек от них, – ничего", - сказал он.

"Поэтому это подонки, которые пытаются нашу страну не выпустить из объятий войны. У меня вопрос. Им не нравится позиция ОПЗЖ на мир, им не нравятся поездки Медведчука и нас всех в Москву, им не нравится диалог. Скажите, а что вы противопоставите этому? Берите вилы и идите вперёд воюйте. Чего вы лазите не по городу и на Сивоху нападаете? Идите и покажите свой патриотизм на фронте. Покажите, как вы возьмёте там Донбасс, Луганск, Москву, что вы там взять собрались. А что получается – мы должны воевать, а вот с такими рожами ничего не делают, патриотизмом занимаются", - добавил нардеп.

Напомним, ранее в Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохо.

Во время презентации радикалы перекрыли вход и сорывали мероприятие, которое проводил Сивохо. После этого они назвали его предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.

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Впоследствии Сивохо прокомментировал эту ситуацию и заявил, что "некоторым мир не нужен и что они хотят войны, потому что война — это бизнес и большие деньги".