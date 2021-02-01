Рабинович: Что творят со страной? Власть запрещает книги Булгакова, но закупает комиксы о лесбиянках

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нынешняя власть, вместо реальной работы по улучшению экономической ситуации в стране, совершает абсолютно неадекватные действия. Об этом на брифинге в Верховной Раде заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Он напомнил, что на днях был обновлен список "запрещенных" книг, в число которых попал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Запретили очередную партию российских книг, совершенно потрясающая формулировка, что они, эти книги, настолько хорошие, что вызывают приязнь к России. Недоумки поганые, вы запретили "Мастера и Маргариту", потому что вы и есть исчадие дьявола. Вы запретили Илью Муромца, потому что он дубиной бил всякую нечисть, изгонял ее с территории страны. Вот почему вы запретили эти книги. А снимать будем фильмы Сенцова, которые смотрите вы, и все государство на них пускает деньги. И сейчас 600 тысяч вы закупили про принцесс-лесбиянок. Вы понимаете, что творят со страной?" - задал риторический вопрос политик.

Комментируя внесение китайских инвесторов в санкционный список, Рабинович подчеркнул, что это может обойтись стране в 4-5 миллиардов гривен.

"Скажите, пожалуйста, самое большое торговое партнерство у нас с Китаем. Все войны в ХХ веке произошли за рынки сбыта, за возможности иметь торговых партнеров. Партнер, который у тебя больше всего покупает и продает, - это и есть твой настоящий партнер. А вы ввели санкции по Китаю. Это примерно еще может обойтись нашей стране в 4-5 млрд. Для чего вы делаете это, тупые недоумки, что вы творите с государством? Люди выживать не могут, людям жить не на что", - добавил политик.

Рабинович также напомнил, что завтра, 2 февраля, у фракции запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Я думаю, это последняя наша встреча с премьер-министром, где, я надеюсь, он попытается, как он обещал, рассказать нам, какие пути из тарифной катастрофы есть у него в ... . Думаю, что нет никаких. Но справедливости ради мы пойдём и послушаем. И если только окажется, что набивание карманов - единственный план, который есть у Шмыгаля в запасе... Вы знаете, я парламентский человек, я не люблю майданы, я не люблю улицу, потому что я считаю, что все должно решаться вот здесь вот, решаться в парламентском зале. Но когда народ убивают, он имеет право на сопротивление. Когда народу не дают шанса выжить, он имеет право на сопротивление. Власть в стране принадлежит не Зеленскому, а народу. Вот это надо чтоб вы вспомнили. И если только мы не получим во вторник внятный ответ, мы будем обращаться ко всем партиям. Давайте забудем все разногласия, которые существуют у нас, даже если они диаметральные. Давайте объединимся под одним флагом - флагом Украины, флагом спасения Украины. И выступим против власти, которая добивает страну", - резюмировал он.