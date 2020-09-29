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Пятая часть из всех "избирательных" производств касается возможного подкупа, - Клименко

На данный момент открыто уже 123 уголовных производства

Из всех уголовных производств, открытых по фактам нарушения избирательного процесса, пятая часть касается вероятных фактов подкупа. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Хочу дать свежие данные: на данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией (по фактам нарушения избирательного процесса – ред.). В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те самые продуктовые наборы, с логотипами политических партий", - сказал Клименко.

По его словам, в полиции в этом году также сталкиваются с такой проблемой, что нашим гражданам за месяц предлагают в дальнейшем проголосовать за кого-то, дают за это аванс в 250-300 гривен, и потом уже непосредственно накануне избирательного дня говорят, за кого голосовать, с фотографированием такого бюллетеня. Клименко уточнил, что полиция фиксирует такие факты.

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Ранее сообщалось, что Министерство юстиции предложит изменить форму бюллетеней в связи с тем, что кандидаты нередко меняют свои имена и фамилии, становясь однофамильцами лидеров избирательной гонки. 

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